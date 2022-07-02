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    18:27, 01 Июль 2022 | GMT +6

    Ослабление тенге до 470,24 тенге за доллар объяснили в Нацбанке

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам июня курс тенге ослаб до 470,24 тенге за доллар, или на 13,3%. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 115 млн долларов до 96,4 млн долларов. Общий объем торгов в июне составил 2,1 млрд долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

    «Несмотря на благоприятные цены на энергоносители, курс национальной валюты слабел на фоне ограниченности предложения валюты и одновременного роста спроса на валюту. Снижение предложения валюты связано с сокращением продаж валюты экспортерам для выплаты налогов, в то время как рост спроса связан с началом выплаты дивидендов»,- пояснили в Нацбанке.

    Поддержку валютному рынку оказывала продажа валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, которая составила порядка 480,4 млн долларов. Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за июнь составили 438,3 млн долларов. Доля продаж из Национального фонда составила 20,7% от общего объема торгов.

    В течение июня на внутреннем валютном рынке Национальным банком не осуществлялись валютные интервенции, а также операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении.

    «В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», - отметили в Нацбанке.


    Теги:
    Тенге Экономика Нацбанк Казахстана
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