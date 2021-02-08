Ослабление рубля может негативно сказаться на курсе тенге - Нацбанк

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова рассказала о ситуации на валютном рынке в январе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Динамика курса тенге в январе соответствовала трендам на мировых рынках. Активный рост цен на нефть и глобальное ослабление курса доллара США в начале месяца обусловили укрепление тенге до отметки 418,94. Большую часть месяца обменный курс формировался в узком диапазоне 418,4-420,8.

«К концу месяца произошло ослабление тенге до 424,2 или на 0,8% с начала года на фоне глобального бегства инвесторов от риска укрепления курса доллара США и падения фондовых индексов. Валюты большинства развивающихся стран также показали отрицательную динамику за месяц: бразильский реал ослаб на 5,4%, мексиканское песо - на 3,3%, южноафриканский ранд - на 3,2%, российский рубль - на 2,5%. Общий объем торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился до 2,2 млрд долларов в январе 2021 года против 2,5 млрд в декабре 2020 года», - сказала Алия Молдабекова.

В целом рынок формировался под влиянием фундаментальных факторов. На этом фоне необходимости в проведении интервенций у Национального банка не возникало.

Некоторую поддержку национальной валюте оказывали продажи валюты из Национального фонда в рамках обеспечения трансфертов в бюджет, объем этих продаж составил 720 млн долларов, а также продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в размере 206 млн долларов.

«Мы уже говорили, что взаимосвязь между курсом тенге и рубля определенно присутствует, хоть и не является линейной. Санкционные риски, с которыми на текущий момент столкнулась Россия, являются специфическими и не имеют прямого влияния на локальный валютный рынок. Однако при сохраняющемся ухудшении санкционной риторики, ослабление рубля – валюты одного из основных партнеров Казахстана, может негативно сказаться на курсе тенге», - говорит спикер.

Необходимо отметить, что в случае дополнительного оттока портфельных инвесторов с российского рынка часть нерезидентов может прийти на долговой рынок Казахстана. По итогам января мы уже заметили приток иностранных инвесторов. Объем нерезидентов в ГЦБ РК вырос на 191 млрд и достиг 604 млрд тенге (1,4 млрд долларов). Международные аналитики продолжают позитивно оценивать долговой и валютный рынок Казахстана и дают рекомендации к покупке активов в национальной валюте, отмечая привлекательность ставок и улучшение внешнего фона для тенге.