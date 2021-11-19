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Ослабление морозов прогнозируют в Казахстане в ближайшие три дня

19 Ноября 2021 12:03
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Ослабление морозов прогнозируют в Казахстане в ближайшие три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Казгидромет» представил прогноз погоды в Казахстане на три дня, передает МИА «Казинформ».

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«20 и 21 ноября северо-западный холодный антициклон сохранит свое влияние на восточную половину республики, ожидается погода без осадков. Тем временем, западная половина страны окажется под воздействием очередного Атлантического циклона, с которым ожидается неустойчивый характер погоды.

22 ноября, смещаясь с запада на восток, ложбина Атлантического циклона охватит большую часть страны, в связи с чем ожидаются осадки преимущественно в виде снега, гололед, порывистый ветер, в северной половине с метелью.

На западе основной фон температуры воздуха составит ночью 2 мороза-5 тепла, днем 0-10 тепла. Ослабление морозов и повышение температуры воздуха ожидается на северо-западе, севере страны ночью от 6-16 до 0-9 мороза, днем 0-9 мороза, на востоке и в центре республики ночью от 18-28 до 0-10 мороза, днем от 5-15 мороза до 5 мороза-3 тепла, в южных регионах ночью от 5-15 мороза до 5 мороза-3 тепла, днем от 0-10 до 5-15 тепла», - говорится в сообщении синоптиков.


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#Казгидромет   #Погода  
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