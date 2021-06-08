Ослабление карантина в СКО: как будут работать объекты
Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач области Асет Жуматаев.
С завтрашнего дня разрешается деятельность бильярдных, боулингов, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, компьютерных клубов, аквапарка при заполняемости не более 30%.
Детские сады возобновят работу без проведения мероприятий с объединением групп.
Разрешено функционирование детских оздоровительных лагерей с 100% наполняемостью.
Деятельность объектов культуры разрешается для индивидуальных, групповых репетиций с участием не более 50 человек.
Работа театров, кинотеатров, концертных залов разрешается при заполняемости не более 30% от числа посадочных мест.
Спортивные мероприятия будут проходить при заполняемости не более 20%.
Время работы объектов общественного питания увеличится до двух часов ночи. Банкетные залы могут работать только для проведения поминок при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек.
Религиозные объекты смогут проводить коллективные мероприятия в закрытых помещениях при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 метров на человека и заполняемости не более 30%.
По воскресеньям вновь будут работать бани и сауны.
«Не менее 30% сотрудников будет переведено на дистанционную форму работы, Организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность без учёта требований по процентному соотношению сотрудников работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев», - сказал на брифинге А. Жуматаев.
Напомним, Северо-Казахстанская область находится в «зеленой зоне» по распространению коронавируса с 3 июня.