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    15:49, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Ослабление карантина в СКО: как будут работать объекты

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с 9 июня ослабляют карантинные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач области Асет Жуматаев.

    С завтрашнего дня разрешается деятельность бильярдных, боулингов, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, компьютерных клубов, аквапарка при заполняемости не более 30%.

    Детские сады возобновят работу без проведения мероприятий с объединением групп.

    Разрешено функционирование детских оздоровительных лагерей с 100% наполняемостью.

    Деятельность объектов культуры разрешается для индивидуальных, групповых репетиций с участием не более 50 человек.

    Работа театров, кинотеатров, концертных залов разрешается при заполняемости не более 30% от числа посадочных мест.

    Спортивные мероприятия будут проходить при заполняемости не более 20%.

    Время работы объектов общественного питания увеличится до двух часов ночи. Банкетные залы могут работать только для проведения поминок при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек.

    Религиозные объекты смогут проводить коллективные мероприятия в закрытых помещениях при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 метров на человека и заполняемости не более 30%.

    По воскресеньям вновь будут работать бани и сауны.

    «Не менее 30% сотрудников будет переведено на дистанционную форму работы, Организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность без учёта требований по процентному соотношению сотрудников работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев», - сказал на брифинге А. Жуматаев.

    Напомним, Северо-Казахстанская область находится в «зеленой зоне» по распространению коронавируса с 3 июня.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Главная Минздрав РК
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