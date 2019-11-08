Ослабевшего лебедя спасли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Ослабевшего лебедя спасли в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в Атырауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, взрослого лебедя обнаружили утром во дворе частного дома. Это лебедь, родившийся в этом году. По всей видимости, птица летела откуда-то с клином и не смогла дотянуть до Каспийского моря, где лебеди традиционно отдыхают перед дальнейшим перелетом.

Хозяева дома сообщили в инспекцию. Специалисты осмотрели птицу. Никаких повреждений обнаружено не было. Лебедь был просто слабым. Его поместили в резерват, где он провел несколько дней. Птица окрепла и ее выпустили в один из каналов, впадающий в Каспий. В нескольких сотнях метров от места, где птицу выпустили, как раз находились ее сородичи.







