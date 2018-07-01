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Оскверненный вандалами памятник погибшим шахтерам восстановят в Караганде

24 Июля 2018 16:25 223
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Оскверненный вандалами памятник погибшим шахтерам восстановят в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде приступили к работам по восстановлению мемориального комплекса, установленного в знак вечной памяти о погибших шахтерах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления парками, культуры, отдыха и скверами города.

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«Ежедневно в городе орудуют вандалы: ломают скамейки, выбрасывают окурки в клумбы, выкапывают цветы. Все эти случаи меркнут на фоне такого неслыханного кощунства! Только подумать, в шахтерской столице осквернили по сути святыню - памятник погибшим горнякам», - говорит главный инженер КГП «Управление парками, культуры, отдыха и скверами» Талгат Смаилов.

Монумент подвергся посягательству вандалов в ночь с 22 на 23 июля.


Оскверненный вандалами памятник погибшим шахтерам восстановят в КарагандеПомимо кражи букв неизвестные вредители оторвали и испортили гранитные плиты, которые рабочие оперативно вернули на место.

«Мы уже заказали гранитные плиты у темиртауского поставщика, которые будут точно такого же оттенка и размера. Помимо этого, мы ведём переговоры с местной фирмой по поводу изготовления новых букв. По нашему замыслу они должны быть из стеклопластика - материала, максимально устойчивого к вандализму», - добавил Т. Смаилов.

Расследованием данного случая будет заниматься полиция, куда уже поступило соответствующее заявление.

Напомним, в центральном парке Караганды на памятнике погибшим шахтерам неизвестные разбили плиты и украли медные таблички.

 

 

 

 

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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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Автор:

Гульзат Сахова

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