Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Осквернение Корана вызвало возмущение турецкого Управления по делам религий

24 Января 2023, 22:24
Осквернение Корана вызвало возмущение турецкого Управления по делам религий

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Управление по делам религий Турции посредством своих представительств в 120 странах мира намерено подать иски в суд из-за инцидента с Кораном в Стокгольме и Гааге, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

С участием заместителей главы ведомства и руководителей отделов в турецком Управлении по делам религий состоялось совещание, связанное с осквернением священного Корана. В результате чего было принято решение направить обращение в суды разных стран.

По словам муфтия Турции Али Эрбаша, представительства его ведомства в 120 странах направят в суды разных стран соответствующие иски. Также будут направлены письма в различные уполномоченные органы и структурные подразделения с требованиями о пресечении провокационных действий, оскверняющих Коран и мусульманские мечети.

Кроме того, Управлением по делам религий Турции планируется провести встречу в режиме видеоконференции с представителями Организации исламского сотрудничества.

«Мы постараемся проработать совместные шаги не только в ответ на возмутительные инциденты с осквернением Корана в Стокгольме и Гааге, но и против нарушений прав мусульман в разных странах на почве исламофобии», - добавил А. Эрбаш.

Ранее сообщалось, что руководство Турции выступило против вступления Швеции в НАТО после того, как в Стокгольме датский активист сжег Коран.

Шведский журналист Чанк Фрик при этом заявлял, что возместит все финансовые затраты на проведение антиисламской акции у стен турецкой дипмиссии, назвав свои действия «правом на освещение событий».

Вслед за провокационным пикетом в Стокгольме по сожжению Корана, в Гааге лидером праворадикального движения «PEGIDA» была разорвана и затоптана священная книга мусульман.

В этой связи министерство иностранных дел Турции выразило протест послу Нидерландов в Анкаре.


Новости по теме
В ВОЗ сообщили о росте смертности от ковида с начала декабря
В Китае побит рекорд самой низкой температуры
Турция выразила протест в связи с осквернением Корана в Нидерландах
Теги:
Читайте также
В ВОЗ сообщили о росте смертности от ковида с начала декабря
Турция выразила протест в связи с осквернением Корана в Нидерландах
Турция выступила против вступления Швеции в НАТО
Согласованы новые инициативы по укреплению транспортного коридора Алматы-Стамбул – генсек ОЭС
Узбекистан и «Газпром» подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли
Дело о доведении до самоубийства несовершеннолетнего расследует полиция Алматы
Протесты во Франции: почему жители страны выступают против пенсионной реформы Макрона
В Китае побит рекорд самой низкой температуры
Новости партнеров
Популярное
1 Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет
2 Свыше 100 млрд тенге планируют выделить в Жамбылской области на  развитие сельского хозяйства
3 В каком регионе зарегистрировано наибольшее количество избирателей в РК
4 Подавившегося яблоком 11-месячного ребенка спасли врачи в СКО
5 Сильный мороз будет в Жетысуской области 24 января

Лента новостей