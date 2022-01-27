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Оскорблявший полицейского мужчина арестован в Усть-Каменогорске

27 Января 2022 13:44
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Оскорблявший полицейского мужчина арестован в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Мужчина, оскорблявший полицейского, арестован в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Видео, где мужчина провоцирует участкового полицейского, прибывшего по вызову жителей одного из дома в Усть-Каменогорске, получило широкую популярность в Сети. Подписчики пабликов, где было распространено видео, выражали свое возмущение действиями и поведением подвыпившего мужчины, который провоцировал участкового, называя его слугой. История получила продолжение. Сегодня суд вынес постановление об аресте мужчины.

Как пояснили в управлении полиции Усть-Каменогорска, в отношении обвиняемого была применена статья 667 часть 1 Кодекса РК об административных правонарушениях «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного или специального государственного органа«, которая предусматривает санкцию в виде ареста до пяти суток.

41-летний мужчина уже принес свои извинения по поводу случившегося и раскаялся в своем поведении.


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#Восточно-Казахстанская область   #Суды   #Видео   #МВД РК  
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