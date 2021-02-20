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    20:26, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Оскорблявшего прохожих пьяного павлодарца задержали полицейские

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Нетрезвого павлодарца, который оскорблял прохожих, задержали полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Во время патрулирования по улице Камзина полицейские заметили подозрительного мужчину, который двигался шаткой походкой, в руке он держал бутылку со спиртным. А в адрес проходящих мимо людей мужчина выражался нецензурной бранью и угрозами.

    После того, как полицейские задержали мужчину, он вырывался и пытался убежать. Попытка бегства не удалась. Медицинское освидетельствование показало, что у задержанного алкогольное опьянение средней степени тяжести.
    В отношении нарушителя было возбуждено административное производство по статье 440 КРКоАП «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения».
    «За прошедший период 2021 года на территории Павлодарской области выявлено 1075 нарушителей, появившихся в пьяном виде в общественных местах», – рассказал начальник Управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.
    В полиции отмечают, что пьяный в общественном месте – это явное нарушение норм приличия и общественного порядка. Как показывает практика, значительная часть правонарушений и несчастных случаев совершаются именно под влиянием алкоголя.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Павлодарская область Падение самолета авиакомпании Бек Эйр
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