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    14:08, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Оскорблением нации назвал депутат Аманжол Алтай нападки на домбру

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    Фото: parlam.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Па пленарном заседании Мажилиса депутат Аманжол Алтай предложил включить в учебную программу школ уроки по обучению игре на домбре. В этой связи он направил депутатский запрос на имя заместителя главы Правительства Тамары Дуйсеновой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «К сожалению, в современном обществе, в социальных сетях мы видим все больше нападок на наш национальный инструмент домбру. Это опасное мнение, чуждое нашему национальному мировоззрению. В частности, некоторые граждане Казахстана, движимые религиозными чуждыми течениями, распространяют негативные комментарии, вводящие в заблуждение людей. Об этом свидетельствуют утверждения о том, что «домбра – это харам», - сказал Аманжол Алтай.

    Депутат подчеркнул, что считает такие нападки оскорблением нашей нации, оскорблением нашей национальной культуры, посягательством на наше прошлое и настоящее.

    В этом контексте он предложил обучение игре на домбре включить в учебную программу в общеобразовательных школах.

    В свою очередь, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что данный вопрос актуален и что те, кто говорит, что домбра – это харам, делают грешниками также и наших предков, которые веками использовали и любили домбру.


    Теги:
    Религия Мажилис Общество Культура для mail.ru Парламент
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