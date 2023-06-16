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Оскорбление представителя власти - На Торегали Тореали заведено уголовное дело

Редактор:  
Артем Волков
16 Июня 2023, 18:35
Оскорбление представителя власти - На Торегали Тореали заведено уголовное дело

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Департаменте полиции Алматы сообщили, что гражданин А., ранее задержанный за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, содержится в условиях спецприемника для административно арестованных, передает МИА «Казинформ».

Согласно медицинскому обследованию, показаний для освобождения его от административного ареста нет.

«Вместе с тем, сообщаем, что в отношении гр.А. также зарегистрировано уголовное дело по признакам уголовного правонарушения по статье 378 УК РК «Оскорбление представителя власти». Производство по указанному уголовному делу осуществляет Управление дознания ДП города Алматы», - добавили в ведомстве.

Напомним, в Алматы водитель автомашины, находящийся в состоянии наркотического опьянения, оказал сопротивление полицейским, пытался скрыться с места происшествия. Сотрудники патрульной полиции задержали водителя.

Как сообщила пресс-служба суда Алматы, водителя привлекли к административной ответственности. Он заключен под арест на 20 суток и на 7 лет лишен права на управление транспортными средствами. На заседании суда правонарушитель подтвердил факты, изложенные в материалах дела и сообщил, что раскаивается.

Сестра Торегали Тореали заявила, что сотрудники полиции не смогли правильно понять ее брата.

«Вчера брат с супругой ехали в аэропорт, торопились к своим детям в Кызылорду. Никто не имеет права распространять ложную информацию о трезвом человеке, находившемся за рулем, что он задержан в пьяном виде. Мы уже устали от выдуманных историй, клеветы, которые используются, чтобы отвлечь внимание населения от происходящих в Казахстане событий», – написала Дина Тореали в сети Instagram.


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