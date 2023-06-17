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    18:35, 16 Июнь 2023 | GMT +6

    Оскорбление представителя власти - На Торегали Тореали заведено еще одно дело

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Департаменте полиции Алматы сообщили, что гражданин А., ранее задержанный за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, содержится в условиях спецприемника для административно арестованных ДП города Алматы, передает МИА «Казинформ».

    Согласно медицинскому обследованию, показаний для освобождения его от административного ареста нет.

    «Вместе с тем, сообщаем, что в отношении гр.А. также зарегистрировано уголовное дело по признакам уголовного правонарушения по статье 378 УК РК «Оскорбление представителя власти». Производство по указанному уголовному делу осуществляет Управление дознания ДП города Алматы», - добавили в ведомстве.

    Напомним, в Алматы водитель автомашины, находящийся в состоянии наркотического опьянения, оказал сопротивление полицейским, пытался скрыться с места происшествия. Сотрудники патрульной полиции задержали водителя.

    Как сообщила пресс-служба суда Алматы, водителя привлекли к административной ответственности. Он заключен под арест на 20 суток и на 7 лет лишен права на управление транспортными средствами. На заседании суда правонарушитель подтвердил факты, изложенные в материалах дела и сообщил, что раскаивается.


    Теги:
    Общество Алматы Криминал для mail.ru Правоохранительные органы
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