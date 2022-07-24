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Оскорбивший полицейских герой Tik-Tok ролика публично извинился
24 Июля 2022 20:42

Оскорбивший полицейских герой Tik-Tok ролика публично извинился

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - За нецензурные высказывания в адрес полицейских костанаец Фархат Маликов получил двое суток ареста. Сегодня он опубликовал публичные извинения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приношу свои извинения сотрудникам полиции и жителям города Костанай по поводу того, что вел себя агрессивно по отношению к сотрудникам полиции», - сказал в своем обращении мужчина.

Свое агрессивное поведение он объяснил тем, что в тот день произошло ДТП и ему повредили бампер. Чтобы хоть как-то успокоиться, мужчина решил ехать на городской пляж.

«Потом мне встретились сотрудники полиции и у нас произошел конфликт. Я извиняюсь перед жителями Костаная», - заключил Фархат Маликов.


Ранее сообщалось, что автомобиль мужчины был без государственных номеров, за что его задержали. Полицейские должны были оформить материал и отправить авто на штрафстоянку, но мужчина просто решил скрыться с места и начал выражаться в адрес стражей порядка нецензурной бранью за то, что те не дали возможности ему уехать. Полиция задержала дебошира. Его привлекли к административной ответственности и арестовали на двое суток.


Фото: кадр из видео

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Двое суток ареста получил оскорбивший полицейских герой Tik-Tok ролика в Костанае
Автор:
Корреспондент
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