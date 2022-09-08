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    16:48, 08 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Оскорбивший полицейских герой Tik-Tok ролика освобожден от ответственности

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В суде №2 города Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении Фархата Маликова за оскорбление представителей власти при исполнении ими своих служебных обязанностей, совершенное публично, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации суда, 21 июля Маликов, находясь в помещении контрольно-пропускного пункта департамента полиции и в Костанайском областном центре психического здоровья, публично в присутствии посторонних лиц высказывал оскорбления, выразившиеся в грубой, нецензурной брани в отношении полицейских, находящихся при исполнении своих служебных обязанностей.

    В ходе судебного заседания прокурором и защитником были заявлены ходатайства о назначении по делу судебной психолого-психиатрической экспертизы в отношении Маликова, который находился на стационарном лечении в Центре психического здоровья.

    «Ходатайство было судом удовлетворено. В суд поступило заключение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, согласно выводам которой Маликов совершил запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости и нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде амбулаторного принудительного лечения по месту жительства»,- сообщили в суде.

    В ходе судебных прений прокурор просил освободить подсудимого Маликова от уголовной ответственности ввиду признания его невменяемым и назначить меры принудительного лечения.

    «Учитывая заключение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, суд назначил Маликову принудительные меры медицинского характера в виде амбулаторного принудительного лечения по месту жительства. Производство по уголовному делу прекращено»,- добавили в облсуде

    Ранее сообщалось, что автомобиль мужчины был без государственных номеров, за что его задержали. Полицейские должны были оформить материал и отправить авто на штрафстоянку, но водитель просто решил скрыться с места и начал выражаться в адрес стражей порядка нецензурной бранью за то, что те не дали возможности ему уехать. Полиция задержала дебошира. Его привлекли к административной ответственности и арестовали на двое суток.

    Позже он публично извинился за свои действия.


    Теги:
    Суды Костанай Костанайская область МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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