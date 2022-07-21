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Оскорбившего полицейских героя Tik-Tok-ролика задержали в Костанае
21 Июля 2022 16:47

Оскорбившего полицейских героя Tik-Tok-ролика задержали в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Мужчину задержали на костанайском городском пляже за отсутствие госномеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Костанайской области прокомментировали распространившийся в социальной сети ролик, где мужчина отказывается от выполнения требований стражей порядка и выражается нецензурно.

«В отношении жителя города Костаная начато административное производство по статье 667 Кодекса об административных правонарушениях РК «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя». Также начато досудебное расследование по статье 378 УК РК «Оскорбление представителя власти» по двум зарегистрированным фактам», - сообщили в ведомстве.

Как выяснилось, автомобиль мужчины был без государственных номеров, за что он и был задержан. Полицейские должны были оформить данный материал и отправить машину на штрафстоянку, но мужчина просто решил скрыться с места и начал выражаться в адрес стражей порядка нецензурной бранью за то, что те не дали возможности ему уехать.

Полиция задержала дебошира. В настоящее время житель областного центра водворен в камеру временного задержания до решения суда.


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