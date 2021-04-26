Оскар-2021: назван лучший фильм года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фильм «Земля кочевников» получил «Оскара»-2021 как лучший фильм, а его режиссер Хлоя Чжао награждена золотой статуэткой за лучшую режиссуру. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Как сообщалось ранее, она стала первой представляющей в США расовые меньшинства женщиной, получившей «Оскара» за лучшую режиссуру, и всего лишь второй женщиной-обладательницей «Оскара» как лучший режиссер. Первой была Кэтрин Бигелоу, получившая в 2009 году эту награду за фильм «Повелитель бури».

«Земля кочевников» рассказывает историю овдовевшей женщины, решившей жить в фургоне, путешествуя по Америке. Сыгравшая в фильме главную героиню Фрэнсис Макдорманд получила «Оскара» за лучшую женскую роль, так что «Земля кочевников», собравшая главные награды, стала триумфатором «Оскаров»-2021.

«Оскара» за лучшую мужскую роль получил 83-летний Энтони Хопкинс , сыгравший страдающего деменцией героя в фильме «Отец». Сэр Энтони Хопкинс стал самым пожилым актером в истории, получившим «Оскара» за главную роль. Кинокритики ожидали, что «Оскар» в этой номинации могут посмертно присудить скончавшемуся прошлым летом от рака Чедвику Боузману (за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза»).

Хопкинс не присутствовал на церемонии, награду от его имени получил Хоакин Феникс.

Лауреаты «Оскара»-2021:

Лучший режиссер: Хлоя Чжао («Земля кочевников»)

Лучший фильм: «Земля кочевников»

Лучшая мужская роль: Энтони Хопкинс («Отец»)

Лучшая мужская роль второго плана: Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия»)

Лучшая женская роль: Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»)

Лучшая женская роль второго плана: Юн Ё-джон («Минари»)

Лучший фильм на иностранном языке: «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга

Лучший оригинальный сценарий: Эмералд Феннел («Девушка, подающая надежды»)

Лучший короткометражный фильм: «Два далеких незнакомца»

Лучший короткометражный анимационный фильм: «Если что-то случится, я люблю вас»

Лучший адаптированный сценарий: «Отец» французского писателя и драматурга Флориана Зеллера

Лучший анимационный фильм: «Душа»

Лучший короткометражный документальный фильм: «Колетт»

Лучший документальный фильм: «Мой учитель-осьминог»

Церемонию вручения «Оскаров», которая должна была пройти 28 февраля, перенесли на 25 апреля из-за пандемии коронавируса. Она стала первой с начала пандемии церемонией вручения кинонаград, проходящей в очном, а не виртуальном режиме.