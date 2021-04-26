Оскар-2021: назван лучший фильм года
Как сообщалось ранее, она стала первой представляющей в США расовые меньшинства женщиной, получившей «Оскара» за лучшую режиссуру, и всего лишь второй женщиной-обладательницей «Оскара» как лучший режиссер. Первой была Кэтрин Бигелоу, получившая в 2009 году эту награду за фильм «Повелитель бури».
«Земля кочевников» рассказывает историю овдовевшей женщины, решившей жить в фургоне, путешествуя по Америке. Сыгравшая в фильме главную героиню Фрэнсис Макдорманд получила «Оскара» за лучшую женскую роль, так что «Земля кочевников», собравшая главные награды, стала триумфатором «Оскаров»-2021.
«Оскара» за лучшую мужскую роль получил 83-летний Энтони Хопкинс , сыгравший страдающего деменцией героя в фильме «Отец». Сэр Энтони Хопкинс стал самым пожилым актером в истории, получившим «Оскара» за главную роль. Кинокритики ожидали, что «Оскар» в этой номинации могут посмертно присудить скончавшемуся прошлым летом от рака Чедвику Боузману (за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза»).
Хопкинс не присутствовал на церемонии, награду от его имени получил Хоакин Феникс.
Лауреаты «Оскара»-2021:
Лучший режиссер: Хлоя Чжао («Земля кочевников»)
Лучший фильм: «Земля кочевников»
Лучшая мужская роль: Энтони Хопкинс («Отец»)
Лучшая мужская роль второго плана: Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия»)
Лучшая женская роль: Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»)
Лучшая женская роль второго плана: Юн Ё-джон («Минари»)
Лучший фильм на иностранном языке: «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга
Лучший оригинальный сценарий: Эмералд Феннел («Девушка, подающая надежды»)
Лучший короткометражный фильм: «Два далеких незнакомца»
Лучший короткометражный анимационный фильм: «Если что-то случится, я люблю вас»
Лучший адаптированный сценарий: «Отец» французского писателя и драматурга Флориана Зеллера
Лучший анимационный фильм: «Душа»
Лучший короткометражный документальный фильм: «Колетт»
Лучший документальный фильм: «Мой учитель-осьминог»
Церемонию вручения «Оскаров», которая должна была пройти 28 февраля, перенесли на 25 апреля из-за пандемии коронавируса. Она стала первой с начала пандемии церемонией вручения кинонаград, проходящей в очном, а не виртуальном режиме.