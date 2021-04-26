РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:00, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Оскар-2021: назван лучший фильм года

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фильм «Земля кочевников» получил «Оскара»-2021 как лучший фильм, а его режиссер Хлоя Чжао награждена золотой статуэткой за лучшую режиссуру. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Как сообщалось ранее, она стала первой представляющей в США расовые меньшинства женщиной, получившей «Оскара» за лучшую режиссуру, и всего лишь второй женщиной-обладательницей «Оскара» как лучший режиссер. Первой была Кэтрин Бигелоу, получившая в 2009 году эту награду за фильм «Повелитель бури».

    «Земля кочевников» рассказывает историю овдовевшей женщины, решившей жить в фургоне, путешествуя по Америке. Сыгравшая в фильме главную героиню Фрэнсис Макдорманд получила «Оскара» за лучшую женскую роль, так что «Земля кочевников», собравшая главные награды, стала триумфатором «Оскаров»-2021.

    «Оскара» за лучшую мужскую роль получил 83-летний Энтони Хопкинс , сыгравший страдающего деменцией героя в фильме «Отец». Сэр Энтони Хопкинс стал самым пожилым актером в истории, получившим «Оскара» за главную роль. Кинокритики ожидали, что «Оскар» в этой номинации могут посмертно присудить скончавшемуся прошлым летом от рака Чедвику Боузману (за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза»).

    Хопкинс не присутствовал на церемонии, награду от его имени получил Хоакин Феникс.

    Лауреаты «Оскара»-2021:

    Лучший режиссер: Хлоя Чжао («Земля кочевников»)

    Лучший фильм: «Земля кочевников»

    Лучшая мужская роль: Энтони Хопкинс («Отец»)

    Лучшая мужская роль второго плана: Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия»)

    Лучшая женская роль: Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»)

    Лучшая женская роль второго плана: Юн Ё-джон («Минари»)

    Лучший фильм на иностранном языке: «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга

    Лучший оригинальный сценарий: Эмералд Феннел («Девушка, подающая надежды»)

    Лучший короткометражный фильм: «Два далеких незнакомца»

    Лучший короткометражный анимационный фильм: «Если что-то случится, я люблю вас»

    Лучший адаптированный сценарий: «Отец» французского писателя и драматурга Флориана Зеллера

    Лучший анимационный фильм: «Душа»

    Лучший короткометражный документальный фильм: «Колетт»

    Лучший документальный фильм: «Мой учитель-осьминог»

    Церемонию вручения «Оскаров», которая должна была пройти 28 февраля, перенесли на 25 апреля из-за пандемии коронавируса. Она стала первой с начала пандемии церемонией вручения кинонаград, проходящей в очном, а не виртуальном режиме.


    Теги:
    Культура Мировые новости США
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Сегодня, 22:32
    Цифровая трансформация социальной сферы началась в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!