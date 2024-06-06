Оскандалившийся аким Макатского района Атырауской области ушел с должности

Аким Макатского района Атырауской области Ринат Ибрагимов ушел с должности, передает корреспондент агентства Kaziform.

Пресс-служба акима Атырауской области подтвердила эту информацию. По их заявлению, Ринат Ибрагимов ушел с должности акима Макатского района по собственному желанию.

Он был назначен на этот пост в марте 2022 года. До этого назначения был руководителем управления физической культуры и спорта Атырауской области.

Недавно бывшая супруга Рината Ибрагимова сообщила, что подвергалась насилию с его стороны. Видеоролик с был распространен в социальной сети.

Пресс-служба департамента полиции Атырауской области сообщила, что досудебное расследование в отношении акима района велось по статье 107 часть 2 Уголовного кодекса РК. В феврале дело было передано в суд.

Как сообщила после этого пресс-служба акима Атырауской области, бывшая супруга акима района не обращалась в акимат.

— Сообщаем, что гражданка А.Умбеткалиева не обращалась в акимат Атырауской области. В связи с возникшими обстоятельствами назначено служебное расследование, — говорилось в сообщении пресс-службы.

Пресс-служба Атырауского областного суда подтвердила, что в отношении акима района рассматривается уголовное дело.

— Уголовное дело рассматривается в суде № 2 города Атырау. Следующее судебное заседание состоится 29 мая в 10:00 часов, — сообщила пресс-служба областного суда.

В связи с этим, Ринат Ибрагимов сам разъяснил ситуацию. По его словам, они с бывшей супругой проживали вместе с общими детьми.