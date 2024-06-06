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    19:49, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Оскандалившийся аким Макатского района Атырауской области ушел с должности

    Атырау облысындағы Мақат ауданының әкімі қызметінен кетті
    Фото: gov.kz

    Аким Макатского района Атырауской области Ринат Ибрагимов ушел с должности, передает корреспондент агентства Kaziform.

    Пресс-служба акима Атырауской области подтвердила эту информацию. По их заявлению, Ринат Ибрагимов ушел с должности акима Макатского района по собственному желанию.

    Он был назначен на этот пост в марте 2022 года. До этого назначения был руководителем управления физической культуры и спорта Атырауской области. 

    Недавно бывшая супруга Рината Ибрагимова сообщила, что подвергалась насилию с его стороны. Видеоролик с был распространен в социальной сети.

    Пресс-служба департамента полиции Атырауской области сообщила, что досудебное расследование в отношении акима района велось по статье 107 часть 2 Уголовного кодекса РК. В феврале дело было передано в суд.

    Как сообщила после этого пресс-служба акима Атырауской области, бывшая супруга акима района не обращалась в акимат.

    — Сообщаем, что гражданка А.Умбеткалиева не обращалась в акимат Атырауской области. В связи с возникшими обстоятельствами назначено служебное расследование, — говорилось в сообщении пресс-службы.

    Пресс-служба Атырауского областного суда подтвердила, что в отношении акима района рассматривается уголовное дело. 

    — Уголовное дело рассматривается в суде № 2 города Атырау. Следующее судебное заседание состоится 29 мая в 10:00 часов, — сообщила пресс-служба областного суда.

    В связи с этим, Ринат Ибрагимов сам разъяснил ситуацию. По его словам, они с бывшей супругой проживали вместе с общими детьми.

    — Необоснованные обвинения в мой адрес и ложная информация со стороны бывшей супруги широко распространились в СМИ. По-видимому, бывшая супруга, в связи с последними событиями, распространившимися в социальной сети, зная о том, что должностное лицо, делает такие заявления. Наши общие дети — 2 дочери проживают вместе со мной. Они живут в любви и хороших отношениях. Такое решение было принято по желанию двух моих дочерей. Кроме того, по этому вопросу было принято решение суда. Что касается обвинений в нападении, поскольку сейчас проходит судебный процесс, прошу представителей СМИ не делать поспешных выводов, — сказал Ринат Ибрагимов.

    Теги:
    Атырауская область Бытовое насилие Освобождение от должности Акимы
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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