Оскандалившийся аким из Павлодарской области извинился в суде перед сельчанином

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким села Павлодарское Сырым Рушанов извинился на камеру перед жителем села Енбикши, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Нашу жизнь».

Ранее индивидуальный предприниматель Айтуган Бермухамбетов заявил, что аким пригородного села избил его. В связи с этим судом по административным нарушениям было начато производство в отношении чиновника. Сегодня оно завершилось примирением сторон.

«Одним из условий примирительной процедуры было, чтобы я принес свои извинения в СМИ, что я сделал в зале суда. Чтобы все знали, никакие расходы он мне не предъявил, за это я ему благодарен. Но я готов был нести материальные и моральные расходы», — заявил Сырым Рушанов.

На первом заседании 62-летний Айтуган Бекмухамбетов рассказал суду, что они с Сырымом Рушановым бывшие односельчане. Вместе были на праздничном мероприятии общих друзей.

«Я пошел в туалет, а когда выходил, то он нанес мне удары. Молча бил, потом вышел и уехал», – рассказал Айтуган Бекмухамбетов.

По его мнению, причиной нападения должностного лица мог стать спор за поильник для скотины, который произошел пару лет назад.

Акиму села Павлодарское, который ранее отрицал свою вину по части 1 статьи 73 КоАП РК грозил административный арест до 15 суток или штраф в размере 50 тысяч тенге.

Отметим, что в декабре 2022 года Сырым Рушанов был переизбран на пост акима села путем голосования жителей. Согласно выборному законодательству, процедуру отставки избранного акима могут инициировать только сами избиратели.

«В рамках действующего законодательства я не против. Все должно быть в пределах действующего законодательства. Если жители такие (инициативы –ред.) проявят, рассмотрят, никаких вопросов. Мы подчиняемся единому закону», — прокомментировал Сырым Рушанов.

Ранее Сырым Рушанов был оштрафован экологами как должностное лицо после инцидента с выбросом на местную свалку ртутьсодержащих ламп.