Оскандалившегося руководителя управления культуры в ВКО уволили после рекомендации АДГС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководителя управления культуры Восточно-Казахстанской области, чьи действия дискредитировали государственную службу, уволили с должности. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конце марта в социальных сетях распространилась информация о том, что руководитель управления культуры Восточно-Казахстанской области Мирас Жумагулов, выпив спиртное в одном из караоке-баров Усть-Каменогорска, в алкогольном состоянии оскорблял девушку. Областной департамент полиции подтвердил данный факт.

«30 марта примерно в 05:00 часов за оскорбление человеческого достоинства и нахождение в общественном месте в состоянии опьянения он привлечен к ответственности по статье 440, части 1 Кодекса РК об административных правонарушениях», - сообщили тогда в полиции.

Затем 9 апреля текущего года на Совете по этике было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении него. Его действия дискредитировали государственную службу и вызвали общественный резонанс. По итогам рассмотрения дела члены Совета внесли акиму области рекомендацию по увольнению государственного служащего от должности.

После рекомендации Департамента Агентства по делам государственной службы по Восточно-Казахстанской области аким региона Даниал Ахметов принял решение об освобождении от должности руководителя областного управления культуры Мираса Жумагулова. Соответствующее распоряжение вышло 13 апреля 2021 года.