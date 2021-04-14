РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:45, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Оскандалившегося руководителя управления культуры в ВКО уволили после рекомендации АДГС

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководителя управления культуры Восточно-Казахстанской области, чьи действия дискредитировали государственную службу, уволили с должности. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В конце марта в социальных сетях распространилась информация о том, что руководитель управления культуры Восточно-Казахстанской области Мирас Жумагулов, выпив спиртное в одном из караоке-баров Усть-Каменогорска, в алкогольном состоянии оскорблял девушку. Областной департамент полиции подтвердил данный факт.

    «30 марта примерно в 05:00 часов за оскорбление человеческого достоинства и нахождение в общественном месте в состоянии опьянения он привлечен к ответственности по статье 440, части 1 Кодекса РК об административных правонарушениях», - сообщили тогда в полиции.

    Затем 9 апреля текущего года на Совете по этике было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении него. Его действия дискредитировали государственную службу и вызвали общественный резонанс. По итогам рассмотрения дела члены Совета внесли акиму области рекомендацию по увольнению государственного служащего от должности.

    После рекомендации Департамента Агентства по делам государственной службы по Восточно-Казахстанской области аким региона Даниал Ахметов принял решение об освобождении от должности руководителя областного управления культуры Мираса Жумагулова. Соответствующее распоряжение вышло 13 апреля 2021 года.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Другие государственные органы Акимат
    Сейчас читают
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    00:03, 03 Октябрь 2023
    Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!