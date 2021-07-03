ОСИ: в чем преимущество новой формы управления домом
Такая форма управления, как ОСИ дает возможность собственникам квартир самостоятельно управлять домом, распределять, сколько денег и на какие нужды дома потратить, выбирать поставщика сервисных услуг и периодичность их предоставления.
Практика показывает, что сторонние организации не всегда хорошо справляются со своими обязанностями по управлению и содержанию общедомовым имуществом в многоквартирных жилых домах.
Собственники имущества должны знать, что 100% тарифа, который они оплачивают, ежемесячно должен тратиться по принципу 30 % на управление и 70% на эксплуатацию и содержание общедомового имущества.
Истории о том, как жильцы годами не могут заставить КСК и сторонние организации выполнить свои обязанности по содержанию дома, всплывают регулярно.
Во избежание подобных ситуаций собственникам помещений следует провести собрание, выбрав форму управления, в частности ОСИ, и зарегистрировать ее.
Напоминаем, ответственность за сохранность общедомового имущества и качество предоставления услуг собственники несут самостоятельно.
Подробную информацию по данному вопросы можно получить в Центре «Объединения собственников имущества», расположенном по адресу: улица Республики, 32.