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    15:10, 03 Июль 2021 | GMT +6

    ОСИ: в чем преимущество новой формы управления домом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новая форма управления домом – Объединение собственников имущества – имеет ряд преимуществ перед другими. В первую очередь это связано с тем, что за содержанием общего имущества в многоквартирных домах отвечают не сторонние организации, а сами собственники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Такая форма управления, как ОСИ дает возможность собственникам квартир самостоятельно управлять домом, распределять, сколько денег и на какие нужды дома потратить, выбирать поставщика сервисных услуг и периодичность их предоставления.

    Практика показывает, что сторонние организации не всегда хорошо справляются со своими обязанностями по управлению и содержанию общедомовым имуществом в многоквартирных жилых домах.

    Собственники имущества должны знать, что 100% тарифа, который они оплачивают, ежемесячно должен тратиться по принципу 30 % на управление и 70% на эксплуатацию и содержание общедомового имущества.

    Истории о том, как жильцы годами не могут заставить КСК и сторонние организации выполнить свои обязанности по содержанию дома, всплывают регулярно.

    Во избежание подобных ситуаций собственникам помещений следует провести собрание, выбрав форму управления, в частности ОСИ, и зарегистрировать ее.

    Напоминаем, ответственность за сохранность общедомового имущества и качество предоставления услуг собственники несут самостоятельно.

    Подробную информацию по данному вопросы можно получить в Центре «Объединения собственников имущества», расположенном по адресу: улица Республики, 32.


    Теги:
    Астана Акимат Жилье Общество ЖКХ
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