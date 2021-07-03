ОСИ: в чем преимущество новой формы управления домом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новая форма управления домом – Объединение собственников имущества – имеет ряд преимуществ перед другими. В первую очередь это связано с тем, что за содержанием общего имущества в многоквартирных домах отвечают не сторонние организации, а сами собственники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Такая форма управления, как ОСИ дает возможность собственникам квартир самостоятельно управлять домом, распределять, сколько денег и на какие нужды дома потратить, выбирать поставщика сервисных услуг и периодичность их предоставления.

Практика показывает, что сторонние организации не всегда хорошо справляются со своими обязанностями по управлению и содержанию общедомовым имуществом в многоквартирных жилых домах.

Собственники имущества должны знать, что 100% тарифа, который они оплачивают, ежемесячно должен тратиться по принципу 30 % на управление и 70% на эксплуатацию и содержание общедомового имущества.

Истории о том, как жильцы годами не могут заставить КСК и сторонние организации выполнить свои обязанности по содержанию дома, всплывают регулярно.

Во избежание подобных ситуаций собственникам помещений следует провести собрание, выбрав форму управления, в частности ОСИ, и зарегистрировать ее.

Напоминаем, ответственность за сохранность общедомового имущества и качество предоставления услуг собственники несут самостоятельно.

Подробную информацию по данному вопросы можно получить в Центре «Объединения собственников имущества», расположенном по адресу: улица Республики, 32.