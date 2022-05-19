19 Мая 2022 05:13

ОСИ создали в 124 домах в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области объединения собственников имущества (ОСИ) созданы в 124 жилых домах. Это новая форма управления многоквартирными жилыми домами, которая работает по принципу «один кондоминиум – один расчетный счет». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бердибека Картбаева, в Мангистауской области насчитывается 1 705 многоквартирных жилых домов, 1446 из которых подлежат переходу на новую реформу управления. На сегодня ОСИ созданы в 124 жилых домах, зарегистрировано 861 простое товарищество.

«Преимущество новой формы управления многоквартирными жилыми домами заключается в работе по принципу «один кондоминиум – один расчетный счет». То есть, накопленные по одному жилью средства пойдут именно на это жилье, ими будут распоряжаться сами собственники квартир. Они могут осуществлять контроль над целевым расходованием денег. Собственники также самостоятельно управляют жильем. Председателем собственников имущества назначается житель этого же дома, а контролировать его работу будет совет дома. Понятно, что в его состав входят жильцы этого дома», - пояснил Б. Картбаев.

С его слов, сейчас план по созданию ОСИ не выполнен только в городе Актау, где из 89 домов ОСИ созданы в 70, а количество простых товариществ составляет 435, или 53,4 %.

Бекбол Орынбасаров заместитель акима области подчеркнул, что по этому вопросу нужно активизировать разъяснительную работу среди населения.

Он поручил акимам городов и районов оперативно завершить работу по переходу на новую форму управления, обеспечить выполнение запланированных ремонтных работ на социальных объектах и в жилых домах не позднее 1 октября 2022 года.

Кроме того, на совещании обсуждалась работа по подготовке к отопительному сезону социальных объектов, жилых домов региона.

В текущем году планируется отремонтировать 7,587 км тепловых сетей, 579,9 км электрических, 0,215 км газовых, 3,186 км водопроводных и 0,377 км канализационных сетей. Ремонтные работы начаты в мае и будут завершены до начала отопительного сезона.

«14 апреля текущего года были проведены температурные испытания тепловых сетей и систем, во время которых выявлены 45 дефектов. В настоящее время недостатки устранены. В целях подготовки тепловых сетей города Актау к плановому ремонту после отопительного сезона с 23 по 27 мая 2022 года будут проведены гидравлические испытания тепловых сетей. В целях обеспечения жителей 20, 28А, 33 микрорайонов областного центра качественным теплоснабжением из бюджета выделено 301,6 млн тенге на приобретение 5 модульных тепловых котельных. В настоящее время ведутся работы по государственным закупкам. В 18 и 32 микрорайонах необходимо приобрести модульную котельную мощностью 2 единицы 40 Гкал/ч», - проинформировал Бердибек Картбаев.

Он отметил, что планируется модернизация тепловых сетей 1-6 микрорайонов Актау. Уже разработан и сдан на внекомплексную экспертизу проект 1-го этапа. Проводятся конкурсы государственных закупок по разработке ПСД 2-го этапа.

Кроме того, в текущем году ТОО «МАЭК-Казатомпром» на предстоящий отопительный сезон планируется отремонтировать 3 единицы котлоагрегата (ТЭЦ-2), 2 единицы турбоагрегата (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2), 1 единицу энергоблока (ТЭС), 6 единиц дистилляционных опреснительных установок (ДТС), 6 единиц котельных.