ОСИ и управляющие компании озеленяют придомовые территории в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау был запущен челлендж, на который отозвались жители многих жилых комплексов, они высадили саженцы и благоустроили территории родных дворов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе акима Актау, свой вклад в озеленение города, что является актуальной темой, решила внести Ассоциация УСК ОСИ Мангистауской области. Это организация, оказывающая поддержку объединениям собственников квартир. Ассоциация также заключила меморандум о взаимном сотрудничестве с акиматом Актау, ставя цель вносить свой вклад в озеленение города.

«Мы заключили договор на оптовую поставку удобрений, кустарников, деревьев и цветов из других городов и развозим их тем ОСИ, которые участвуют в озеленении», - поделился Кайыргали Калмуканов, председатель Ассоциации УСК ОСИ.

Отмечено также, что начаты работы по ремонту трубопроводов, с помощью которых производится полив зеленых насаждений на придомовых территориях. Помимо этого, члены ассоциации планируют проведение субботников с привлечением жителей города.

На сегодняшний день членами ассоциации являются 65 компаний, обслуживающих жилые дома, в том числе 45 ОСИ. Остальные - сервисные и управляющие компании.

Напомним, на сегодняшний день в Мангистауской области созданы 103 объединения собственников имущества и 1068 простых товариществ