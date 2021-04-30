Оштрафовать за нарушение прав учителей на 120 МРП могут в ВКО
Более года назад был принят Закон «О статусе педагога». Благодаря этому, учителя могут избавиться от лишней работы и защитить свои права. В ВКО контроль за исполнением этого Закона возложен на областной департамент обеспечения качества в сфере образования.
«У нас есть право привлекать к административной ответственности должностных лиц и организации за нарушение прав педагогов. По Закону, на них налагается штраф в размере от 20 до 120 МРП, или от 58 до 350 тысяч тенге. Кроме того, в соответствии с поручением министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова от 14 января текущего года, при департаменте создан консультативно-совещательный орган по вопросам педагогической этики и защите прав учителей организациями здравоохранения. В его состав вошли депутаты городских маслихатов, представители государственных органов, члены Общественного совета ВКО, представители СМИ и неправительственных организаций», – сказала руководитель департамента Зейнеп Максутова.
По ее словам, консультативно-совещательный орган будет рассматривать вопросы соблюдения норм Закона «О статусе педагога», правил этики, предложения и вопросы.
«Отдается приоритет сокращению отчетности и бумажной работы в деятельности преподавателей в школах, детских садах и колледжах. Конечно, по сравнению с 2018 годом в этом плане наблюдаются определенные положительные сдвиги», – сказал руководитель департамента.