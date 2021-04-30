Оштрафовать за нарушение прав учителей на 120 МРП могут в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области могут оштрафовать за нарушение прав учителей на 120 МРП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Более года назад был принят Закон «О статусе педагога». Благодаря этому, учителя могут избавиться от лишней работы и защитить свои права. В ВКО контроль за исполнением этого Закона возложен на областной департамент обеспечения качества в сфере образования.

«У нас есть право привлекать к административной ответственности должностных лиц и организации за нарушение прав педагогов. По Закону, на них налагается штраф в размере от 20 до 120 МРП, или от 58 до 350 тысяч тенге. Кроме того, в соответствии с поручением министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова от 14 января текущего года, при департаменте создан консультативно-совещательный орган по вопросам педагогической этики и защите прав учителей организациями здравоохранения. В его состав вошли депутаты городских маслихатов, представители государственных органов, члены Общественного совета ВКО, представители СМИ и неправительственных организаций», – сказала руководитель департамента Зейнеп Максутова.

По ее словам, консультативно-совещательный орган будет рассматривать вопросы соблюдения норм Закона «О статусе педагога», правил этики, предложения и вопросы.

«Отдается приоритет сокращению отчетности и бумажной работы в деятельности преподавателей в школах, детских садах и колледжах. Конечно, по сравнению с 2018 годом в этом плане наблюдаются определенные положительные сдвиги», – сказал руководитель департамента.