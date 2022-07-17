17 Июля 2022 17:17

Оштрафовать бизнесмена на 5 млн тенге незаконно пытались в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Целиноградском районе Акмолинской области в ходе проверки обращения установлен факт необоснованного вмешательства в деятельность субъекта предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации прокуратуры, сотрудником районного управления санитарно-эпидемиологического контроля проведена проверка по особому порядку в ТОО «Маншук АЭ».

«В рамках проверки были отобраны пробы пищевых продуктов и смывов на объекте предпринимателя и по результатам проведенных исследований установлено превышение предельно допустимых санитарных показателей. Учитывая данные обстоятельства, управлением в адрес ТОО внесено предписание об устранении нарушений и составлен адмпротокол по ст.425 КРКоАП, санкцией которой предусмотрен штраф более 5 млн тенге», - сообщили в ведомстве.

Однако, как показала прокурорская проверка, действия сотрудника управления были незаконными, так как на проверенных объектах деятельность осуществлялась другим предпринимателем на основании договора аренды с ТОО «Маншук АЭ» от 11 мая 2020 года. Иными словами, к объекту, где были выявлены нарушения, ТОО «Маншук АЭ» отношения на момент проверки не имело.

«По акту прокуратуры Целиноградского района департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области проверка, проведенная сотрудником районного управления в отношении ТОО «Маншук АЭ», признана незаконной, производство по делу об административном правонарушении прекращено. За отсутствие контроля к дисциплинарной ответственности привлечен руководитель управления СЭК Целиноградского района, за необоснованное вмешательство в деятельность субъекта бизнеса к административной ответственности по пп.5 ч.1 ст.175 КРКоАП привлечен сотрудник управления», - подытожили в ведомстве.