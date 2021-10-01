Оштрафованы еще 267 алматинцев, нарушивших 14-дневный домашний карантин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы еще 267 жителей с «красным статусом» оштрафованы на 30 МРП каждый за нарушение 14-дневного домашнего карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алматинцы с положительным ПЦР тестом на COVID-19 посещали общественные места и пытались воспользоваться услугами на объектах, работающих по «ASHYQ» - ЦОН, ресторан, фитнес-центры, аэропорт, кинотеатры, компьютерные клубы, бассейны и других объектов.

Указанные жители с «красным статусом» не были допущены на объекты, работающие по проекту «ASHYQ».

Нарушающие режим самоизоляции жители являются сотрудниками офисных организаций, социальных сфер, организаций образования, банков, торговли, финансового рынка, социальных услуг, общепита и других объектов.

В этой связи Департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает горожан, находящихся на амбулаторном лечении, не нарушать режим самоизоляции и проявить гражданскую ответственность перед обществом. Лицам, находившимся в контакте с зараженными, также следует соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения мест массового скопления во избежание заражения других людей.



