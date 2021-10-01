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    16:38, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Оштрафованы еще 267 алматинцев, нарушивших 14-дневный домашний карантин

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы еще 267 жителей с «красным статусом» оштрафованы на 30 МРП каждый за нарушение 14-дневного домашнего карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Алматинцы с положительным ПЦР тестом на COVID-19 посещали общественные места и пытались воспользоваться услугами на объектах, работающих по «ASHYQ» - ЦОН, ресторан, фитнес-центры, аэропорт, кинотеатры, компьютерные клубы, бассейны и других объектов.

    Указанные жители с «красным статусом» не были допущены на объекты, работающие по проекту «ASHYQ».

    Нарушающие режим самоизоляции жители являются сотрудниками офисных организаций, социальных сфер, организаций образования, банков, торговли, финансового рынка, социальных услуг, общепита и других объектов.

    В этой связи Департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает горожан, находящихся на амбулаторном лечении, не нарушать режим самоизоляции и проявить гражданскую ответственность перед обществом. Лицам, находившимся в контакте с зараженными, также следует соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения мест массового скопления во избежание заражения других людей.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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