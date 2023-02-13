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Оштрафованы болельщики команды ФК «Каспий»

13 Февраля 2023, 21:05
Оштрафованы болельщики команды ФК «Каспий»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Оштрафованы болельщики команды по футзалу «Каспий», передает корреспондент МИА «Казинформ».

11 февраля болельщики футзальной команды «Каспий», направляясь в спорткомплекс, вышли на автомобильную дорогу. Фанаты устроили шествие с факелами. Своими действиями они перекрыли движение, создав препятствия для всех видов транспорта.

всем видам транспорта на проезжих частях.

«На водителей автомобилей «Ford Fiesta» и «Toyota Camry» составлены административные протоколы по части второй статьи 593 «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров», по части первой статьи 595 «Нарушение правил маневрирования» и по части первой статьи 614 «Создание препятствий для передвижения транспортных средств» Кодекса об административных правонарушениях», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангыстауской области.

Также составлен административный протокол в отношении мужчины с факелом, который выкинул его на землю.


Кадр из видео/instagram.com/inaktau.kz

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