26 Августа 2022 15:07

Оштрафованы 11 медучреждений Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК по городу Шымкент совместно с городской прокуратурой проведена внеплановая проверка ряда медицинских учреждений Шымкента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции.

«По результатам проверки почти во всех медицинских учреждениях города выявлены факты невыполнения требований Закона РК «Об обеспечении единства измерений», только в некоторых из них административные меры не приняты в связи с истечением срока давности. В частности, в медучреждениях использовано несколько медицинских измерительных приборов, таких как монитор пациента, аппарат искусственной вентиляции легких, система для аудиологического скрининга «Аудио-СМАРТ» и аппарат ультразвуковой диагностики и др., не прошедшие поверку в установленном порядке», - сообщили в ведомстве.

Измерительное средство, не прошедшее поверку в срок, может напрямую влиять и представлять опасность для жизни и здоровья человека.

«На основании представления прокуратуры города Шымкент, сотрудниками департамента и ответственными должностными лицами 11 медицинских учреждений за несоблюдение требований статьи 19 Закона, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 419 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» привлечены к административной ответственности и наложены штрафы на общую сумму 3 874 695 тенге», - отметили в министерстве.