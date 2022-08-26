Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы
Оштрафованы 11 медучреждений Шымкента
26 Августа 2022 15:07

Оштрафованы 11 медучреждений Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК по городу Шымкент совместно с городской прокуратурой проведена внеплановая проверка ряда медицинских учреждений Шымкента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции.

«По результатам проверки почти во всех медицинских учреждениях города выявлены факты невыполнения требований Закона РК «Об обеспечении единства измерений», только в некоторых из них административные меры не приняты в связи с истечением срока давности. В частности, в медучреждениях использовано несколько медицинских измерительных приборов, таких как монитор пациента, аппарат искусственной вентиляции легких, система для аудиологического скрининга «Аудио-СМАРТ» и аппарат ультразвуковой диагностики и др., не прошедшие поверку в установленном порядке», - сообщили в ведомстве.

Измерительное средство, не прошедшее поверку в срок, может напрямую влиять и представлять опасность для жизни и здоровья человека.

«На основании представления прокуратуры города Шымкент, сотрудниками департамента и ответственными должностными лицами 11 медицинских учреждений за несоблюдение требований статьи 19 Закона, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 419 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» привлечены к административной ответственности и наложены штрафы на общую сумму 3 874 695 тенге», - отметили в министерстве.


Новости по теме
Чиновников и предпринимателей за взятки и содействие в тендерах осудили в Шымкенте
Студент скончался в общежитии в Шымкенте
Около 800 тысяч акмолинцев прикрепились к поликлиникам
Читайте также
Более 7 млрд тенге направили на сельское здравоохранение в Карагандинской области
Казахстан находится на 4-ом месте в мире по эффективности лечения туберкулеза
Чиновников и предпринимателей за взятки и содействие в тендерах осудили в Шымкенте
Информация о здравоохранении будет в одном разделе eGov mobile
Студент скончался в общежитии в Шымкенте
Третий медработник скончался после столкновения автобуса и грузовика в Сарышагане
Назначен руководитель аппарата Министерства торговли и интеграции РК
Уникальную операцию провели столичные медики ребенку из Атырау
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив