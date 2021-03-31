РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:50, 31 Март 2021 | GMT +6

    Оштрафован ли Кайрат Нуртас за подпольный той в Семее

    None
    None
    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Этот вопрос обсудили в ходе онлайн пресс-конференции с участием руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Каната Турдиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    Не так давно в социальных сетях и на новостных порталах появилась информация, что известный казахстанский эстрадный певец Кайрат Нуртас попал на видео во время проведения тоя в Семее.

    Глава ДСЭК ВКО рассказал, что в отношении владельца ресторана, где состоялось торжественное мероприятие с участием певца, в Департамент поступили материалы из органов полиции за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

    – В настоящее время по данному факту должностными лицами Управления санитарно-эпидемиологического контроля города Семея ведется разбирательство. Что касается певца, в территориальное управление СЭК по его месту жительства направлены материалы о нарушении ограничительных мер, – отметил Канат Турдиев.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Общество
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!