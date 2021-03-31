Оштрафован ли Кайрат Нуртас за подпольный той в Семее

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Этот вопрос обсудили в ходе онлайн пресс-конференции с участием руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Каната Турдиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Не так давно в социальных сетях и на новостных порталах появилась информация, что известный казахстанский эстрадный певец Кайрат Нуртас попал на видео во время проведения тоя в Семее.

Глава ДСЭК ВКО рассказал, что в отношении владельца ресторана, где состоялось торжественное мероприятие с участием певца, в Департамент поступили материалы из органов полиции за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

– В настоящее время по данному факту должностными лицами Управления санитарно-эпидемиологического контроля города Семея ведется разбирательство. Что касается певца, в территориальное управление СЭК по его месту жительства направлены материалы о нарушении ограничительных мер, – отметил Канат Турдиев.