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Ошибся в тактическом плане - Адиль Галиахметов прокомментировал свое первое выступление на Олимпийских играх-2022

5 Февраля 2022 20:23
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Ошибся в тактическом плане - Адиль Галиахметов прокомментировал свое первое выступление на Олимпийских играх-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский шорт-трекист Адиль Галиахметов прокомментировал свое выступление на дистанции 1 000 метров на зимней Олимпиаде в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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«Не могу сказать, что это было волнение. Я не ощутил значимой разницы, потому что всех соперников знаю, уже три-четыре года участвуем с ними в забегах. Примерно знаю, кто и как бегает. Во время тренировок лед был другим, в этот раз ощущался по иному, давался труднее.

Было немного сложно, потому что оказалось, что даже те соперники, которых ты знаешь, бегают на Играх по-другому. Это моя первая Олимпиада. У меня впереди забеги на 500 и 1 500 метров, я постараюсь показать свой лучший результат.

Считаю, что я уступил в тактическом плане. Соперники впереди шли без сильного отрыва, но обойти их не удавалось. В моих планах было выйти вперед сразу со старта и держать позицию. После я хотел поберечь силы до последнего круга и сделать последний рывок. Однако, когда споткнулся спортсмен из Израиля, это произошло очень близко ко мне, я потерял скорость. Буду учитывать все свои ошибки в дальнейших стартах», - сказал спортсмен.

Напомним , Адиль Галиахметов принял участие в квалификационном забеге на дистанции 1 000 метров. Он показал третье время — 1:24.855 и не смог пробиться в четвертьфинал соревнований.


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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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