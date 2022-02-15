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Ошибочно перевела миллион тенге: дело костанайки решили в суде

15 Февраля 2022 14:40
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Ошибочно перевела миллион тенге: дело костанайки решили в суде

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Жительница Костанайской области по ошибке перевела на чужой карточный счёт миллион тенге. Чтобы вернуть средства, ей пришлось обратиться в суд, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в облсуде, Аулиекольским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску А. к ответчикам П. и к банку второго уровня о взыскании неосновательного обогащения.

«В суде установлено, что 6 октября 2021 года истец А. ошибочно перечислила на карточный счет ответчика П. сумму в размере 1000 000 тенге, у которой на тот момент была задолженность перед банком по договору банковского займа на общую сумму 489 897 тенге. При поступлении денежных средств на счет ответчика П. была списана сумма задолженности перед банком, а 11 и 12 октября 2021 года последней произведен возврат истцу А., а именно оставшейся суммы в размере 496 000 тенге», - прокомментировали в суде.

Также решением суда с банка в пользу истца А. взыскана сумма в размере 504 000 тенге.

С истца А. в пользу ответчика П. взысканы представительские расходы в сумме 50 тысяч тенге.


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#Костанайская область   #Суды  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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