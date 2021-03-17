Ошибка при распределении арендного жилья: 20 костанайских семей едва не остались без крыши над головой

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Инцидент с выселением семей, тремя годами ранее получивших арендное жилье в посёлке Заречный Костанайского района близ Костаная, прокомментировали сегодня местные власти, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в социальных сетях появилось видео с обращением 20 семей -жильцов арендных квартир в посёлке Заречный, микрорайон Северный 5/10. Как оказалось, жители получили уведомление о том, произошла ошибка при процессе распределения арендного жилья и категория граждан не проходит под программу.

Сразу же на следующий день, 16 марта, стало известно о том, что первый заместитель акима Костанайской области Гауез Нурмухамбетов и аким района Жансултан Таукенов встретились с жителями района.

«Вопрос в дальнейшем будет решаться индивидуально в рамках гражданско – правового поля по окончанию отопительного сезона»,- сообщили тогда в пресс-службе акимата Костанайского района.

Сегодня проблема решена и выселять с квартир жильцов не будут.

«В августе 2018 года жилищной комиссией Костанайского района распределено арендное жилье среди детей-сирот (10 квартир, социально уязвимых слоев населения (19 квартир), работников бюджетных организации (19 квартир). В январе 2021 года прокуратура района провела проверку и были выявлены нарушения в части правильного распределения жилья жилищной комиссией по категории очередников. Однако в законом установленном порядке акиматом Костанайского района были приведены доводы в обоснованности решения комиссии. Вопрос на сегодня исчерпан»,- сообщили в в аппарате акима Костанайского района.

Аким района Жансултан Таукенов провел встречу с жителями. На открытой диалоговой площадке глава района уверил жителей, что поводов для беспокойств нет. Вопрос об освобождении ими занимаемой жилплощади снят.



