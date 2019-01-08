Ошибка налоговиков обернулась для костанайской пенсионерки крупным штрафом

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- Несколько лет пришлось разбираться с налоговыми службами пенсионерке из Костаная, чтобы доказать свою правоту, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной Палаты предпринимателей.

Почти 1, 5 млн тенге оказалась должна государству костанайская пенсионерка Зоя Ким из-за ошибки налоговиков. Несколько лет шли разбирательства, и только после вмешательства экспертов Палаты предпринимателей Костанайской области суд вынес решение в пользу женщины.

10 лет назад у Зои Ким был маленький бизнес - магазин в городе Балхаше. В 2006-м она решила переехать в Костанай и закрыть ИП.

«Я сдала все документы в налоговую и спокойно уехала, - рассказала Зоя Ким. - Написала заявление, прошла ликвидационная проверка, и после этого меня никто не трогал. В 2014 году пришло извещение, что в 2006 я не сдала отчетность по 910 форме, а ИП до сих пор остается открытым. Я снова сдала всю отчетность за все годы, мне пришлось несколько раз съездить в налоговые органы Балхаша. А в 2017 году мне сказали: «Мы не можем закрыть ИП, потому что не сдана лицензия».

В результате из-за того, что предпринимателя вовремя не сняли с учета, ее бизнес, которого фактически уже давно не было, накопил долги и штрафы.

Кроме этого, налоговые органы начислили женщине лицензионный сбор за реализацию алкогольной продукции. А он был введен только в 2015 году. Несмотря на это, костанайский суд вынес решение в пользу налоговых органов.

«Я была в отчаянии, потому что ничего не могла доказать, - вспомнила бывшая владелица магазина. - Тогда я обратилась в Палату предпринимателей, где мне помогли составить запросы, письма. В итоге в административном суде в Костанае меня избавили от штрафов, а в суде Балхаша - от долгов».

Суд признал бездействие налоговиков по неснятию с регистрационного учета в качестве ИП незаконным.