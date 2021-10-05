Осетровый завод построят на территории СЭЗ «Морпорт Актау»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие проекты в сфере рыбного хозяйства будут реализованы в Мангистауской области, рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что за счет частных инвестиций будет реализовано три проекта по рыбному хозяйству (ИП «Булекбаев», ТОО «Институт Технологический Холдинг») на сумму 30 млрд тенге, в том числе строительство осетрового завода на территории СЭЗ «Морпорт Актау» (ТОО «Beluga Queen»).

«В результате объем произведенной рыбы увеличится с 30 тонн до 10,6 тыс. тонн, будут созданы более 3 тыс. новых рабочих мест. В свою очередь, министерством будут выделены инвестиционные субсидии. Акиматом области будут приняты меры по созданию инфраструктуры и выделению субсидии на корма, рыбопосадочный материал и лекарственные препараты», - пояснил Сериккали Брекешев.

Ранее сообщалось, что Правительство РК одобрило Комплексный план социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы. «Мангистауская область является регионом с большим потенциалом развития. Реализация Комплексного плана придаст новый импульс развитию области. Всего за пять лет реализации комплексного плана будут исполнены 214 мероприятий на сумму 2,1 трлн тенге. Экономика региона за указанный период вырастет на 32%», - сказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин.



