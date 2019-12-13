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Осетров и черную икру на 64 млн тенге изъяли у браконьеров в Атырау

13 Декабря 2019 17:33
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Осетров и черную икру на 64 млн тенге изъяли у браконьеров в Атырау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом КНБ по Атырауской области совместно с Департаментом полиции в ноябре этого года была пресечена противоправная деятельность группы жителей города Атырау, организовавших браконьерскую деятельность по добыче рыб осетровых пород и икры с целью дальнейшего сбыта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ Республики Казахстан.

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В результате преступной деятельности задержанных, государству причинен ущерб на сумму свыше 64 миллионов тенге. Из незаконного оборота изъято 139 килограммов рыбы осетровых пород и 11 килограммов черной икры.

ДКНБ по Атырауской области продолжается досудебное расследование по статьям УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений», «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».

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Ключевые слова: Атырауская область, КНБ РК,
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