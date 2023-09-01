Осенняя призывная кампания стартовала в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Указом Президента РК, с первого сентября начинается осенний призыв граждан на срочную воинскую службу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.



Призывная кампания продлится до 31 декабря. На базе призывных пунктов местных исполнительных органов работают 195 городских и районных призывных комиссий.

Особенность нынешнего призыва – возросшая открытость. Она обеспечивается участием в работе призывных комиссий представителей Комитета солдатских матерей и общественности.

Всего этой осенью будут призваны свыше 19 тысяч человек. В ряды Вооруженных сил будет призвано свыше 8 тысяч, в Национальную гвардию – 6 тысяч, в Пограничную службу КНБ – 3 тысячи, в Службу государственной охраны и в Министерство по чрезвычайным ситуациям - по 300 человек соответственно.

Подготовка и призыв граждан на срочную воинскую службу процесс непрерывный. С момента приписки к призывным участкам местными органами военного управления проводится систематическое изучение граждан, подлежащих призыву. Для этого не только изучают документы призывника, но и проводят практическую работу с молодым человеком.

К началу призывной кампании во всех регионах под руководством заместителей акимов областей, городов и районов, возглавляющих призывные комиссии, проведены инструкторско-методические занятия с членами призывных и медицинских комиссий.

По поручению Главы государства оборонным ведомством совместно с заинтересованными государственными органами налажена работа по повышению престижа и привлекательности срочной воинской службы, направленная на улучшение социального самочувствия военнослужащих срочной службы и членов их семей. На сегодня реализованы мероприятия по предоставлению кредитных каникул военнослужащим срочной службы.

В учебных центрах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований проводится подготовка по военно-учетным специальностям с выдачей военнослужащим свидетельств государственного образца. С учетом их специфики они будут востребованы в реальном секторе экономики.

Более 70 учреждений высшего и послевузовского образования подписали с Министерством обороны соглашения о предоставлении дополнительных льгот в образовательном секторе для лиц, прошедших срочную воинскую службу. На бесплатной основе в вузы поступили более 180 отслуживших в армии казахстанцев, на платной – более 400.

Следует отметить, что в настоящее время постановка и снятие с воинского учета военнообязанных и призывников осуществляется в автоматическом режиме при перемене места жительства.

Кроме того, в ближайшее время отменяется выдача призывникам удостоверений о приписке к призывным участкам и выдача военных билетов гражданам, не проходившим воинскую службу.