Осенний призыв на срочную воинскую службу стартовал в Нур-Султане

Более 800 призывников из Нур-Султана этой осенью отправятся в разные уголки страны для несения воинской службы в рядах Вооруженных Сил, Пограничной службы Комитета национальной безопасности и Национальной гвардии Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Сегодня в сборном пункте Нур-Султана началась осенняя призывная кампания.

«Осенний призыв будет проводиться в период с сентября по декабрь. Первые команды молодых солдат уже со следующей недели отправляются в воинские части. Армия постоянно модернизируется, оснащение становится более технологичным, поэтому к призывникам у нас серьезные требования», – сообщил начальник штаба департамента по делам обороны города Нур-Султана полковник Айдын Сагынбеков.

По его словам, особое внимание в нынешний призывной сезон уделяется санитарно-гигиеническим нормам.

«При прохождении призывной медицинской комиссии призывниками, а также во время формирования воинских команд будут соблюдаться социальные дистанции и все меры по недопущению распространения пандемии. Профилактические мероприятия проводились и при весеннем призыве. Опыт и навыки имеем», – отметил Айдын Сагынбеков.

Планируется освидетельствовать через призывные медицинские комиссии около 9 тысяч парней и юношей в возрасте от 18 до 27 лет.