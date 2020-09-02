+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 31 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Осенний призыв на срочную воинскую службу стартовал в Нур-Султане

2 Сентября 2020 13:20
Поделиться:
Осенний призыв на срочную воинскую службу стартовал в Нур-Султане

Более 800 призывников из Нур-Султана этой осенью отправятся в разные уголки страны для несения воинской службы в рядах Вооруженных Сил, Пограничной службы Комитета национальной безопасности и Национальной гвардии Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Новости по теме
Пересчитать продовольственную корзину прожиточного минимума просит депутат
Президент поставил конкретные задачи по улучшению качества жизни казахстанцев – член АНК Шесть граждан Казахстана отбывают наказание в ОАЭ Спорт и творчество являются основой для развития детей - эксперт о Послании

Сегодня в сборном пункте Нур-Султана началась осенняя призывная кампания.

«Осенний призыв будет проводиться в период с сентября по декабрь. Первые команды молодых солдат уже со следующей недели отправляются в воинские части. Армия постоянно модернизируется, оснащение становится более технологичным, поэтому к призывникам у нас серьезные требования», – сообщил начальник штаба департамента по делам обороны города Нур-Султана полковник Айдын Сагынбеков.

По его словам, особое внимание в нынешний призывной сезон уделяется санитарно-гигиеническим нормам.

«При прохождении призывной медицинской комиссии призывниками, а также во время формирования воинских команд будут соблюдаться социальные дистанции и все меры по недопущению распространения пандемии. Профилактические мероприятия проводились и при весеннем призыве. Опыт и навыки имеем», – отметил Айдын Сагынбеков.

Планируется освидетельствовать через призывные медицинские комиссии около 9 тысяч парней и юношей в возрасте от 18 до 27 лет.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Общество  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив