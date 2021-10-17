Осенний призыв на срочную воинскую службу: как проходит кампания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане до конца этого года продлится осенний призыв на срочную воинскую службу. Ряды Вооруженных cил, других войск и воинских формирований пополнят около 17 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. О новшествах призыва, особенностях отбора кандидатов рассказал начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил полковник Сакен Жусупов на онлайн-брифинге Минобороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

– Как проходит сегодня осенняя призывная кампания?

– С 1 сентября началась призывная кампания в Казахстане. Призывные медицинские комиссии начали свою работу. Хочу довести до всех, что председателями призывных комиссий являются заместители акимов областей, председателями медицинских комиссий – должностные лица управления здравоохранения. Все граждане от 18 до 27 лет, у которых нет основания для освобождения от призыва и предоставления отсрочки, будут призываться в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования.

– Есть ли новшества в призывной кампании и в целом в работе призывных комиссий?

– В призывную кампанию никаких новшеств мы не вводили в этом году. Тем не менее, хотел бы сказать, что с начала года введены две новые государственные услуги. Это предоставление отсрочки от призыва и освобождение от призыва. То есть, не выходя из дома, через информационную систему электронного правительства можно этими услугами воспользоваться. На сегодня обратилось порядка 11 тысяч человек, которые желают через государственную услугу свои права реализовать. Порядка 10 тысяч получили отсрочку и около полутора тысяч вообще освобождены от призыва.

– Сколько людей призваны в армию, и в какие войска?

– Мы завершили комплектование Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны, приступили к комплектованию молодым пополнением Вооруженных сил, которое планируем завершить к середине ноября. Далее будем формировать команды для воинских частей и учреждений Министерства по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии.

Всего в этом году 17 тысяч граждан пополнят ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

– Какое количество призывников не прошли медицинский осмотр? Какие основные причины, связанные со здоровьем призывников?

– Считаем преждевременным подводить результаты медицинских комиссий и всего процесса медицинского освидетельствования, так как эта работа еще продолжается. Но для понимания ситуации хотел бы привести статистику весеннего призыва. Тогда медицинское освидетельствование прошли порядка 80 тысяч граждан, из которых 75-80% были годны к службе, порядка 10% получили отсрочку на излечение, то есть для продолжения лечения и порядка 10% вообще были освобождены от призыва по состоянию здоровья.

Заболеваниями, которые являются основанием для предоставления, как отсрочки, так и освобождения от призыва являются неврологические, хирургические заболевания, заболевания внутренних органов, заболевания глаза и его придатков.

– Недавно в социальных сетях распространялось видео с солдатом Пограничной службы, поведение которого вызвало взволнованность и тревогу в обществе. Что вы можете рассказать об этом? Есть ли версия причины данной ситуации?

– Мы на постоянной основе ведем мониторинг всех информационных сообщений, которые появляются в СМИ, в различном контенте. Этот ролик я тоже видел. Коллеги из Пограничной службы проводят внутреннее служебное расследование, результаты которого, я уверен, они доведут до общественности. В то же время хочу сказать, он был призван решением призывной комиссии в той области, откуда он призывался, и прошел медицинское освидетельствование. Никаких противопоказаний выявлено не было.

– Родителей и самих призывников ежегодно осенью и весной волнует один вопрос - в каких случаях призывник может получить отсрочку от призыва?

– Я еще раз хотел бы повториться, есть государственные услуги: освобождение от призыва и предоставление отсрочки. Через информационную систему Е-лицезирование и портал электронного правительства этими услугами можно воспользоваться.

В законе у нас четко прописано, что является основанием для получения отсрочки. Прежде всего, это состояние здоровья, продолжение образования, и есть другие причины, к примеру, отсрочке подлежат служители культа, они официально законом освобождаются от призыва на срочную воинскую службу.

Но есть еще ряд других оснований. Допустим, экипажей воздушных судов, кораблей и так далее. Все в законе четко прописано.

Я считаю, что если какие-то вопросы возникают, граждане могут обращаться в местные органы военного управления, то есть в военкоматы. В то же время они должны знать, что решение о призыве граждан на срочную воинскую службу принимается призывной комиссией. Если какие-то вопросы возникают, надо в обязательном порядке обращаться к председателю призывной комиссии и председателю медицинской комиссии.



