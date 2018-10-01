Осенний массовый велопробег состоится в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В это воскресенье, 7 октября, в рамках городской программы «Спорттық Алматы» пройдет четвертый осенний массовый велопробег, сообщает информационно-спортивный ХАБ.

Все желающие соберутся в 08:30 утра на территории БЦ «Нурлы Тау» и стартуют в 09:00. Они проедут по проспекту Аль-Фараби, затем повернут на улицу Гагарина, далее на Тимирязева и финишируют на территории ЦКДС «Атакент». Протяженность маршрута составит более 9 км.



По традиции на старте участники получат специальные номерки от организаторов для розыгрыша призов в лотерее, а на финише счастливчики станут обладателями различных призов и велосипедов.



Организаторы напоминают, что обязательным требованием ко всем участникам велопробега является наличие специальных защитных шлемов в целях собственной безопасности.



Данный велопробег, проводимый в рамках масштабной городской программы «Спорттық Алматы», направленной на развитие массового спорта в мегаполисе, станет восемнадцатым из 21 запланированного в этом году.





