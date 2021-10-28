Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Акмолинская область

Осенние пейзажи Бурабая: фоторепортаж из «казахстанской Швейцарии»

Автор:  
Оксана Матасова
28 Октября 2021, 09:58
Осенние пейзажи Бурабая: фоторепортаж из «казахстанской Швейцарии»

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Все еще думаете, что осень не подходит для посещения Бурабая? Вот лишь несколько кадров, подобранных корреспондентом МИА «Казинформ», которые изменять ваше мнение о посещении этого притягательного уголка Акмолинской области осенью.

Туристский сезон в Акмолинской области официально завершается с окончанием лета, но это вовсе не значит, что осенью здесь полное затишье. Многие туристы приезжают в Щучинско-Боровскую курортную зону (ЩБКЗ) именно в это время года, чтобы насладиться осенними красотами природы и подышать бодрящим сосновым воздухом в сезон начинающихся простуд.

photo

photo

Наверняка все помнят, что в ЩБКЗ вот уже несколько лет управлением туризма Акмолинской области реализуется масштабный проект «Four Seasons», предусматривающий проведение значимых событийных мероприятий во все времена года. Это помогает в обеспечении привлекательности курорта Бурабай и круглогодичной загрузки с привлечением бизнеса. Мероприятия «Four seasons» направлены на привлечение туристов на объекты отдыха во внесезонье, развитие инфраструктуры и расширение спектра оказываемых туристских услуг в Акмолинской области.

photo

photo

Но! Так было до пандемии.

В текущем году, по словам сотрудников управления туризма Акмолинской области, было запланировано множество мероприятий, рассчитанных на все четыре времени года. Однако пандемия внесла свои коррективы, и практически ни одно из них реализовать, к сожалению, не удалось. Так, к примеру, на осень в Бурабае планировались фестиваль «Большая Рыбалка», плоггинг, фестиваль «Фламинго» и Altyn Fest.

photo

«В планах все же провести фотовыставку и Qansonar-2021 зимой. Ну а на 2022 год пока запланировано проведение следующих якорных мероприятий: фестиваль Воздушных шаров, VeloBurabay-2022, Парусная регата, Ярко-кросс, этнофестиваль и Qansonar-2022. Что будет в реальности, покажет время», - уточнили в управлении туризма.

photo

photo

Ну а пока все желающие приезжают в Бурабай, чтобы полюбоваться его красотами с надеждой на то, что пандемия в скором времени все же закончится. И тогда поездка в этот живописный уголок Акмолинской области станет еще более привлекательной.

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo


Фото предоставлено туристским информационным центром Акмолинской области.


Акмолинская область   Туризм  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора