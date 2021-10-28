Осенние пейзажи Бурабая: фоторепортаж из «казахстанской Швейцарии»

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Все еще думаете, что осень не подходит для посещения Бурабая? Вот лишь несколько кадров, подобранных корреспондентом МИА «Казинформ», которые изменять ваше мнение о посещении этого притягательного уголка Акмолинской области осенью.

Туристский сезон в Акмолинской области официально завершается с окончанием лета, но это вовсе не значит, что осенью здесь полное затишье. Многие туристы приезжают в Щучинско-Боровскую курортную зону (ЩБКЗ) именно в это время года, чтобы насладиться осенними красотами природы и подышать бодрящим сосновым воздухом в сезон начинающихся простуд.

Наверняка все помнят, что в ЩБКЗ вот уже несколько лет управлением туризма Акмолинской области реализуется масштабный проект «Four Seasons», предусматривающий проведение значимых событийных мероприятий во все времена года. Это помогает в обеспечении привлекательности курорта Бурабай и круглогодичной загрузки с привлечением бизнеса. Мероприятия «Four seasons» направлены на привлечение туристов на объекты отдыха во внесезонье, развитие инфраструктуры и расширение спектра оказываемых туристских услуг в Акмолинской области.

Но! Так было до пандемии.

В текущем году, по словам сотрудников управления туризма Акмолинской области, было запланировано множество мероприятий, рассчитанных на все четыре времени года. Однако пандемия внесла свои коррективы, и практически ни одно из них реализовать, к сожалению, не удалось. Так, к примеру, на осень в Бурабае планировались фестиваль «Большая Рыбалка», плоггинг, фестиваль «Фламинго» и Altyn Fest.

«В планах все же провести фотовыставку и Qansonar-2021 зимой. Ну а на 2022 год пока запланировано проведение следующих якорных мероприятий: фестиваль Воздушных шаров, VeloBurabay-2022, Парусная регата, Ярко-кросс, этнофестиваль и Qansonar-2022. Что будет в реальности, покажет время», - уточнили в управлении туризма.

Ну а пока все желающие приезжают в Бурабай, чтобы полюбоваться его красотами с надеждой на то, что пандемия в скором времени все же закончится. И тогда поездка в этот живописный уголок Акмолинской области станет еще более привлекательной.

Фото предоставлено туристским информационным центром Акмолинской области.