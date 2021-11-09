Осенне-зимний сезон охоты открыт в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области открыли осенне-зимний сезон охоты на пушных зверей. В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования региона разъяснили правила ловли животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области открылся сезон охоты на пушных зверей. Он продлится до 15 февраля.

«На территории Карагандинской области 139 охотничьих хозяйств, из них 106 закреплены за охотопользователями, а 33 находятся в резервном фонде, на территории которых охота запрещена, если иное не установлено уполномоченным органом. Просим осуществлять охоту в соответствии со сроками и видами животных, бережно относиться к животному миру в целях сохранения и улучшения среды обитания редких и исчезающих видов животных», – отметили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области.

Любителям охоты необходимо иметь соответствующие документы: разрешение на пользование животным миром, удостоверение охотника, путёвки субъекта охотничьего хозяйства. При охоте с огнестрельным оружием – разрешение на хранение и ношение гражданского оружия и патронов к нему.