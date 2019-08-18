Осень начнется с магнитной бури

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -1 сентября 2019 года Землю может ожидать магнитная буря, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН) РФ.

Магнитная буря, которая станет единственной в конце этого лета и начале осени, относится к уровню G1 – самой «слабой» категории магнитных бурь и может сказываться на самочувствии человека разве что в результате самовнушения. Минимально воздействуют на организм и «средние» магнитные бури категории G2, считают специалисты.

14 мая на Земле произошел мощнейший за полтора года магнитный шторм, который эксперты отнесли к категории G3, то есть классу «сильных магнитных бурь». Тогда эксперты сочли, что метеочувствительным людям действительно следует соблюдать осторожность, а также предположили, что геомагнитные возмущения могут вызвать помехи в радиосвязи и стать причиной полярных сияний.

Бури, сопоставимые по интенсивности с той, что ожидается 1 сентября, были зафиксированы 5 и 25 января, 1 февраля, с 28 февраля по 1 марта, 17 марта, 11 и 14 мая, с 9 на 10 июля и, наконец, 5 августа — последняя оказалась самой «непрерывной» и продолжалась примерно с девяти часов утра до девяти часов вечера.

Любопытно, что сейчас Солнце проходит через одиннадцатилетний минимум активности, то есть — во всяком случае, теоретически — магнитные бури на Земле должны происходить редко и не быть чрезмерно мощными.

Многие ученые считают, что слабые и даже средние магнитные бури, вопреки распространенному представлению, для людей протекают почти незаметно. Тем не менее, тем, кто хотел бы «перестраховаться», некоторые медики рекомендуют воздержаться от сильных физических и умственных нагрузок, а также постараться соблюдать диету, поскольку бури в первую очередь влияют на сердечно-сосудистую и пищеварительную систему.