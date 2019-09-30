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Оседают в торговых автоматах, паркоматах и терминалах – Нацбанк о монетах

30 Сентября 2019 21:19
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Оседают в торговых автоматах, паркоматах и терминалах – Нацбанк о монетах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке Казахстана рассказали о монетах и их обороте в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Спрос на циркуляционные монеты наблюдается постоянно. Увеличение потребности экономики обусловлено развитием сетей оптово-розничной торговли, где в значительных объемах используются монеты. При этом для осуществления торговых операций (платежей) имеются альтернативные виды безналичных платежей», - сообщили в регуляторе.

Возврат монет в филиалы Национального банка достаточно низкий.

«Монеты не возвращаются по причине их оседания в торговых автоматах, паркоматах, терминалах, благотворительных ящиках, у населения. Вместе с тем, Национальным банком постоянно проводится работа с субъектами предпринимательства по активизации сдачи монет на свои банковские счета для последующей их передачи в наличное денежное обращение», - отметили в Нацбанке.

Как сообщили в регуляторе, с момента первого выпуска в обращение монет в Казахстане наблюдается стабильный тренд увеличения количества монет на душу населения. В среднем за последние 10 лет ежегодный темп прироста монет на душу населения составляет 8%. По состоянию на 1 сентября 2019 года оценочное количество монет на душу населения Казахстана составляет 163 штуки.

В Казахстане действуют монеты номиналом в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 тенге.

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Ключевые слова: Нацбанк Казахстана,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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