Оседают в торговых автоматах, паркоматах и терминалах – Нацбанк о монетах
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке Казахстана рассказали о монетах и их обороте в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Спрос на циркуляционные монеты наблюдается постоянно. Увеличение потребности экономики обусловлено развитием сетей оптово-розничной торговли, где в значительных объемах используются монеты. При этом для осуществления торговых операций (платежей) имеются альтернативные виды безналичных платежей», - сообщили в регуляторе.
Возврат монет в филиалы Национального банка достаточно низкий.
«Монеты не возвращаются по причине их оседания в торговых автоматах, паркоматах, терминалах, благотворительных ящиках, у населения. Вместе с тем, Национальным банком постоянно проводится работа с субъектами предпринимательства по активизации сдачи монет на свои банковские счета для последующей их передачи в наличное денежное обращение», - отметили в Нацбанке.
Как сообщили в регуляторе, с момента первого выпуска в обращение монет в Казахстане наблюдается стабильный тренд увеличения количества монет на душу населения. В среднем за последние 10 лет ежегодный темп прироста монет на душу населения составляет 8%. По состоянию на 1 сентября 2019 года оценочное количество монет на душу населения Казахстана составляет 163 штуки.
В Казахстане действуют монеты номиналом в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 тенге.
- В Нацбанке рассказали о преимуществах своей модели для прогнозирования инфляции и ВВП
- Нацбанк РК: Введение единой валюты в рамках ЕАЭС не предусматривается
- Реальная доходность ЕНПФ составила 2,82%
- В Нацбанке совместно с экспертами обсудили вопросы инфляции и роста ВВП
- Свыше 25 тысяч ипотечных займов рефинансировано в Казахстане - Нацбанк
- В рамках программы «7-20-25» одобрено займов на сумму 120,3 млрд тенге
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана