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ОСДП выступила против назначения Премьер-Министром Алихана Смаилова

Серик Сабеков
30 Марта 2023, 12:37
ОСДП выступила против назначения Премьер-Министром Алихана Смаилова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Общенациональная социал-демократическая партия выступила против назначения на пост главы Правительства Алихана Смаилова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос, который поднимается на сегодняшней встрече, очень важный, судьбоносный. Без сомнения, мы видим ваше желание изменить систему, которая была полностью беспорядочной в течение 30 лет», - сказал член фракции ОСДП Нурлан Ауесбаев на пленарном заседании Мажилиса.

Он обвинил Правительство в слабой социальной политике.

«В течение 20 лет, находясь в оппозиции к власти, мы убеждены, что снижение благосостояния нашего народа - это слабая социальная политика правительства. Конечно, как парламентская оппозиция, мы против этого предложения», - подчеркнул Нурлан Ауесбаев.

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса, он также заявил, что из почти 20 млн казахстанцев можно было найти более подходящую кандидатуру на пост Премьер-Министра Казахстана, а не переназначать Алихана Смаилова.

Сегодня состоялось пленарное заседание Мажилиса с участием Главы государства. В ходе заседания Мажилис дал согласие на назначение Алихана Смаилова Премьер-Министром РК.

В ходе голосования из 97 присутствующих на пленарном заседании депутатов 82 поддержали его кандидатуру, 7 депутатов выступили против, 8 воздержались.

После чего Глава государства подписал указ о назначении Алихана Смаилова главой Кабмина.


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