КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Осакаровский район Карагандинской области хотят переименовать в «Сарыбел». По этому поводу прошли общественные слушания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди жителей района вопрос переименования Осакаровского района поднимается с конца 90-х годов. В последние годы данный вопрос часто стал затрагиваться как на встречах с населением, так и в соцсетях.

«Сарыбел» - историческое название местности. Изучено профессорами и доцентами КарГУ им. Е.А. Букетова. Слушания по всем сельским округам и поселкам прошли. Объявления были опубликованы на официальных сайтах районного акимата и маслихата, а также на странице районной газеты «Сарыбел КЗ» и «Сельский труженик». На слушаниях принимали участие члены общественного совета, местных сообществ и жители района. На все вопросы были даны разъяснения и ответы», - сообщили в пресс-службе акимата Осакаровского района.

Как говорят в акимате района, вопрос о переименовании самого посёлка Осакаровка не стоит. Оно останется прежним.

Также в ведомстве уверяют, что в связи с переименованием никакие затраты физических лиц не коснутся. Все документы будут действительны до истечения фактического срока годности.







Фото: foto-planeta.com

