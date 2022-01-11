Осадки выше декадной нормы выпали в районах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанском областном филиале РГП «Казгидромет» рассказали о погоде на ближайшие сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

7-8 января жители области наблюдали непривычную для сурового северного января погоду. Столбик термометра поднялся до плюс трех градусов, ночью прошел дождь , на следующий день на Петропавловск обрушился настоящий снегопад.

«С 6-го по 9-е января очередной циклон из районов Скандинавии оказывал влияние на погоду в Северо-Казахстанской области, вызывая на своем пути осадки - дождь, снег - усиление ветра с низовой метелью, гололедом, повышение температуры воздуха до 3 тепла», - рассказала заместитель директора филиала Наталия Левина.

Количество осадков за эти дни по области выпало неравномерно - от 3 до 21 мм при декадной норме 5-9 мм. Наибольшее влияние погода оказывала на западную половину области, где количество осадков превысило норму в 1,3-1,5, местами в 4 раза. На посту «река Акканбурлык - село Возвышенка» только за 8-е января выпало 16,6 мм, за период 6-9 января - 31,1 мм при декадной норме 7 мм.

В Петропавловске за период прохождения циклона выпало 9,4 мм при норме 8 мм.

«В ближайшие дни территория области будет находиться под влиянием антициклона. По прогнозу, по области ожидается погода без осадков, ветер юго-западный 9-14 метров в секунду, температура воздуха ночью 15-20 ниже нуля, днем - 10-15 мороза. По городу Петропавловску - переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 мороза, днем - 11-13 мороза», - добавила Н.Левина.



