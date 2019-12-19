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вчера 14:00
Осадки возможны в Казахстане 19 декабря
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Погоду на большей части Казахстана 19 декабря будет определять Атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты, в связи с чем ожидаются осадки, на юге и юго-востоке - местами сильные. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, на юго-востоке очень сильный ветер - 30 м/с и более, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По прогнозу синоптиков, в Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более.
В Кызылординкой области усилится ветер ночью 15-20, местами 25 м/с, днем местами 15-20 м/с, местами ожидаются туман, гололед, метель.
В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20 м/с, утром и днем порывы 23-28 м/с.
В Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской областях местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской, Костанайской - туман.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман.
В Алматинской области местами ожидаются туман, ветер 15-20 м/с.
В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед.
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