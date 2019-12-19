+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 2 °С
USD 384.40 EUR 427.88
RUB 6.14 CNY 54.94
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Осадки возможны в Казахстане 19 декабря

19 Декабря 2019 00:12
Поделиться:
Осадки возможны в Казахстане 19 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Погоду на большей части Казахстана 19 декабря будет определять Атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты, в связи с чем ожидаются осадки, на юге и юго-востоке - местами сильные. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, на юго-востоке очень сильный ветер - 30 м/с и более, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме

Метель и туман ожидаются 19 декабря в двух областях РК
Дождь и снег прогнозируют в Жамбылской области в ближайшие три дня Метель надвигается на Акмолинскую область Туман, гололед, усиление ветра -  прогноз погоды в Казахстане на 18 декабря

По прогнозу синоптиков, в Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более.

В Кызылординкой области усилится ветер ночью 15-20, местами 25 м/с, днем местами 15-20 м/с, местами ожидаются туман, гололед, метель.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20 м/с, утром и днем порывы 23-28 м/с.

В Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской областях местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской, Костанайской - туман.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман.

В Алматинской области местами ожидаются туман, ветер 15-20 м/с.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив