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Осадки, ветер и заморозки прогнозируют 24 сентября в Казахстане

24 Сентября 2019 00:01
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Осадки, ветер и заморозки прогнозируют 24 сентября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут ночью осадки (дождь, мокрый снег) днем дожди, местами гроза, туман, на севере возможен град. Местами ветер, очень сильный порывистый ветер сохранится в северных регионах РК, передаёт МИА «Казинформ».

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По информации Казгидромета, в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15-20, местами 23-28, порывы 30 м/с и более, местами возможен град.

В Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20, местами 23-28, порывы 30 м/с и более.

В Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Актюбинской области местами ожидается усиление ветра 15 м/с, ночью и утром – туман.

В Мангистауской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Атырауской области местами ожидаются туман, ночью усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области при грозе ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ночью местами ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Карагандинской, в отдельном районе Западно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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