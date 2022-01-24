Осадки в виде дождя и снега ожидаются в Казахстане 25 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 25 января на большей части территории Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В Акмолинской области ожидается погода без осадков. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 23-28, на северо-западе области 19, днем 9-14, на западе, юге области 17 мороза.

В Нур-Султане малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западный 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 23-25, днем 11-13 мороза.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 9-11 мороза.

В Алматинской области ночью на севере области, в горных и предгорных районах небольшой снег, туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, на севере области и в горных районах 11 мороза, днем 4 мороза – 1 тепла, на севере области и в горных районах 7 мороза.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 0-2 мороза.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 2-4 мороза.

В Туркестанской области ожидается без осадков. На юге, западе области и в горных, предгорных районах туман. Ветер восточный 8-13, в горных районах 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, на севере области 11 мороза, днем 2-7 тепла, на севере области 2 мороза.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 4-6 тепла.

В Туркестане переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 3-5 тепла.

В Западно-Казахстанской области днем на юго-западе, западе области небольшой снег. На севере области туман. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, на юго-западе области 10, днём 7-12, на юго-западе области 4 мороза.

В Уральске переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днём 8-10 мороза.

В Атырауской области днем на западе области небольшой снег. Ветер юго-восточный 9-14, ночью на севере и в центре области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, на севере области 16, днем 0-5, на севере области 8 мороза.

г. Атырау: облачно, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 1-3 мороза.

В Мангистауской области во второй половине дня на западе области небольшие осадки (снег, дождь), гололед. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0-5, на севере области 10 мороза, днем 0-5 тепла, на севере области 3 мороза.

В Актау переменная облачность, в конце дня небольшой дождь. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 3-5 тепла.

В Актюбинской области будет без осадков. Ветер восточных направлений 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16-21, на востоке области 24, днем 8-13, на востоке области 17, на западе области 5 мороза.

В Актобе переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 10-12 мороза.

В Костанайской области ожидается без осадков. На севере и востоке области туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 22-27, на востоке области 30, днем 14-19, на юге области 10 мороза.

В Костанае переменная облачность, ночью и в первую половину дня туман. Ветер юго-западный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 25-27, днем 15-17 мороза.

В Северо-Казахстанской области днем на севере области небольшой снег. На юге области туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 20-25, на юго-западе области 28, днем 12-17, на юго-западе области 20 мороза.

В Петропавловске переменная облачность, днем небольшой снег. Ветер юго-западный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 22-24, днем 13-15 мороза.

В Павлодарской области днем на севере области небольшой снег. На юге, востоке области туман. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 23-28, на юге области 20, днем 12-17 мороза.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 24-26, днем 13-15 мороза.

В Карагандинской области будет без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-22, на севере, востоке области 25, на юге области 8-13 мороза, днем 10-15, на севере, востоке области 18, на юге области 5 мороза.

В Караганде небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 10-12 мороза.

В Жезказгане небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 10-12 мороза.

В Восточно-Казахстанской области ожидается без осадков, на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 22-27, на северо-востоке области 32, днем 15-20, на юге области 10 мороза.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 25-27, днем 15-17 мороза.

В Семее переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 25-27, днем 15-17 мороза.

В Кызылординской области прогнозируют без осадков. В центре и на юге области туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, на севере области 15-20 мороза, днем 0-5, на севере области 10 мороза.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 0-2 мороза.

В Жамбылской области без осадков. На юго-востоке области, в горных и предгорных районах туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, на севере области и в горных районах 12 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на севере области и в горных районах 6 мороза.

В Таразе переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 0-2 тепла.

Напомним, осадки и потепление прогнозируют в Казахстане 25-27 января.