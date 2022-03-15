Осадки в марте и апреле могут вызвать опасные гидрометеорологические явления в Казахстане – Казгидромет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По данным многолетних наблюдений на метеостанциях в марте, апреле месяцах за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Площадь территории Казахстана покрытая снегом, рассчитанная РГП «Казгидромет» по данным спутниковых снимков NASA, за период с 3 по 10 марта 2022 года, уменьшилась с 64 % до 52%.

На основании недельного синоптического прогноза на 14-18 марта 2022 года, под влиянием Южного циклона, на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды. В южных регионах прогнозируется преимущественно дождь, в северных регионах – осадки в виде снега. 14-18 марта в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях прогнозируется дождь, на юге Алматинской области – сильный дождь, в горных районах сильные осадки в виде дождя и снега, в связи с чем, в предгорных районах вышеуказанных регионов ожидается формирование склонового стока.

На юге Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей сохраняется днем положительный фон температуры воздуха до 2-7 тепла.

Объемы накопленных влагозапасов по бассейнам равнинных рек Казахстана сложился следующим образом:

- по Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей уменьшился в среднем от 19 до 50%;

- по Костанайской области увеличился на 17 %.

На горных реках Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей, паводковый сток, формируемых на территории страны, зависит от выпадения сильных осадков.

По горным рекам Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей данные по снегозапасам будут представлены в первых числах апреля 2022 года.

По данным многолетних наблюдений на метеостанциях в марте, апреле месяцах за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений.