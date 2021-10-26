Осадки, туман, гололед - прогноз погоды в Казахстане 26 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 26 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Под влиянием фронтальных разделов на севере, северо-западе, юго-западе, днем в центре республики ожидаются осадки (дождь, снег), на западе, севере – туман, гололед, на севере, юге, юго-западе, востоке страны - усиление ветра», - говорится в сообщении «Казгидромета».

На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20, днем на большей части порывы 23-28 м/с.

На севере Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с.

На юго-западе, востоке Восточно-Казахстанской, в районе Алакольких озер Алматинской, в горных перевалах Туркестанской, ночью на западе, северо-востоке Мангистауской, днем на севере Павлодарской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.